ZUS w górę o 79 proc. Kwota wolna nie drgnęła ani o złotówkę
Przez pięć lat rosły pensje, ZUS i świadczenia. Kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 tys. zł.Otokrypto
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Przez pięć lat rosły pensje, ZUS i świadczenia. Kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 tys. zł.Otokrypto
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Komentarze (65)
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To z której alternatywnej strony jesteś? Mentzen "proste rozwiązania na skomplikowane problemy" ale tylko na twitterze i fejsbuniu, czy może Hoło-Kukizo-Palokotownia z MOŻNA INACZEJ ALE ZAWSZE TAK SAMO? xD
@ArtBB:
Bedzie taniej wtedy
@StalkomirNowak:
za przeproszeniem, ale p-------c, to potraficie..
ktory przedsiebiorca, ktory zalapywalby sie na 2 prog podatkowy, siedzi na rozliczaniu w SKALI PODATKOWEJ? Bo ani w ryczalcie, ani w karcie podatkowej, ani w liniowym - nie ma kwoty wolnej od podatku :D A jak sie naprawde dobrze zarabia, to ucieka sie w biznes, wlasnie, aby nie byc w skali podatkowej...