Do zmierza tylko do jednego - zlikwidowania drobnych i średnich przedsiębiorców

za przeproszeniem, ale p-------c, to potraficie..ktory przedsiebiorca, ktory zalapywalby sie na 2 prog podatkowy, siedzi na rozliczaniu w SKALI PODATKOWEJ? Bo ani w ryczalcie, ani w karcie podatkowej, ani w liniowym - nie ma kwoty wolnej od podatku :D A jak sie naprawde dobrze zarabia, to ucieka sie w biznes, wlasnie, aby nie byc w skali podatkowej...