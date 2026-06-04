Czyli jest całkiem prawdopodobne że cały efekt sprowadza się do nie bycia grubym.

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No i dlatego fajnie, że wynaleziono leki, które w końcu wyłączają ten p--------y głos w głowie, co ciągle woła "Jeść!" a myśli kręcą się w większości wokół tego, co będzie na kolejny posiłek i kiedy. Podobno ludzie, którzy nigdy nie mieli problemów z wagą tego zupełnie nie mają, tylko robią się głodni, zjedzą trochę, stwierdzają, że