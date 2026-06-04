Hit na odchudzanie nową bronią w onkologii?
Preparaty naśladujące hormon GLP-1 miały leczyć cukrzycę, a stały się globalnym hitem na odchudzanie. Teraz naukowcy zaprezentowali zaskakujące dane: te same leki mogą obniżać ryzyko zachorowania na raka p----i o 30%.adam-kurzajka
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Komentarze (23)
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Czyli jest całkiem prawdopodobne że cały efekt sprowadza się do nie bycia
@reveil:
No i dlatego fajnie, że wynaleziono leki, które w końcu wyłączają ten p--------y głos w głowie, co ciągle woła "Jeść!" a myśli kręcą się w większości wokół tego, co będzie na kolejny posiłek i kiedy. Podobno ludzie, którzy nigdy nie mieli problemów z wagą tego zupełnie nie mają, tylko robią się głodni, zjedzą trochę, stwierdzają, że
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@Schyzu:
Mounjaro to jeden z nowszych analogów GLP-1, najpierw Novo Nordisk wynalazł liraglutyd (Victoza) wprowadzony pierwotnie do leczenia cukrzycy, potem po badaniach wypuścili to samo ale w innych dawkach jako Saxenda (jak tu kolega @michal-giee wspomniał) już w kierunku leczenia otyłości. Wadą tego leku było to, że trzeba było kłuć się codziennie (penem jak do insuliny) więc go ulepszyli, i
( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
W Polsce tak samo warto się zainteresować, które laby są najbardziej testowane i polecane przez sterydziarzy i tam pewnie też da
Co więcej idzie mocne promowanie tego. I nowego stylu życia. Wchodzą też trendy lookmaxxingu. Trwają prace nad innymi ciekawymi rzeczami (np. inhibitorami miostatyny). Ciekawe jaki to będzie miało wpływ na społeczeństwo.