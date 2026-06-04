"Wypadek samolotu Boeing 787 Dreamliner na lotnisku w Niemczech"
"Kilkoro członków załogi zostało rannych w groźnym incydencie na lotnisku we Frankfurcie - przekazały linie lotnicze Lufthansa. Poszkodowanym została już udzielona pomoc medyczna. Boeing 787 Dreamliner doznał uszkodzenia w momencie postoju przy bramce - jego przednia część uderzyła o ziemię."paramedix
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Komentarze (52)
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Otóż przednia goleń musi być zablokowana przez obsługę naziemną specjalnym pinem, dokładnie po to, żeby coś takiego nie mogło się stać. Tyle, że 787 ma tuż obok siebie dwa otwory o bardzo podobnej średnicy - jeden do blokowania goleni, a drugi w sworzniu goleni (gdzie włożenie czegokolwiek niczego nie blokuje), przez co przez nieuwagę łatwo wetknąć pin nie tam, gdzie trzeba.
A w tym przypadku, musiała być włożona. Info od kumpla z FRA. Ponoć technicy robili coś przy dźwigni podwozia i ją przestawili.
Powinni włożyć szpilkę, w razie czego, a najlepiej dać podnośnik pod nos. Normalnie nie da się na ziemi przestawić dźwigni, normalnie, czyli na Airbusie. Na Airbusie nie da się też źle włożyć szpilki.
Widać LuftHans technik
nasprzedawali za dużo biletów tylko z bagażem kabinowym i oczywiście ostatnich kilku wchodzących już nie miało gdzie kabinowego schować
jeden z nich sie pyta stewardesy co ma zrobić a ona na to ze złością w głosie że to jego problem
wizzair też sprzedaje za dużo biletów tylko z podręcznym, ale przynajmniej pomagają go porozkładac w schowkach
kiedyś pociąg sie zepsuł na stacji, dali zastępcze autokary tyle że nie było o tym żadnej informacji, ludzie czekali na dworcu a autokary pod dworcem
https://www.reddit.com/r/indianaviation/comments/1twolx3/video_of_lufthansas_7879_nose_wheel_collapse/