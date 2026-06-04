leciałem ostatnio lufthanso i było gorzej niż w wizzair

nasprzedawali za dużo biletów tylko z bagażem kabinowym i oczywiście ostatnich kilku wchodzących już nie miało gdzie kabinowego schować

jeden z nich sie pyta stewardesy co ma zrobić a ona na to ze złością w głosie że to jego problem

wizzair też sprzedaje za dużo biletów tylko z podręcznym, ale przynajmniej pomagają go porozkładac w schowkach