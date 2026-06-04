Afera Fendera - nowy CEO postanawia wytoczyć procesy wszystkim producentomm
...którzy produkuja lub sprzedają gitary o wzorze Stratocastera. W pozwach wzywa m.in. do zniszczenia każdego egzemplarza gitary, która wygląda podobnie jak wzór sprzed ponad 70 lat. Jest to bezprecedensowy skandal w środowisku muzyków. Komentarz Rick'a Beato.dict
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Komentarze (15)
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Bzdura totalna. W Europie nie ma prawa precedensu, ten wyrok kompletnie nic nie znaczy, bo był w praktyce trybie zaocznym przeciwko chińskiej firmie która miła w dupie wyroki sądów UE i nawet na pozew nie odpowiedziała.
Nie zmienia to jednak faktu, że sędzia który wydał taki wyrok powinien starcić prawo do wykonywania zawodu za
@real_scoria: norma, kiedy popularna firma staje się korpo
Analogicznie: to tak jakby nagle Volvo po 50 latach przypomniało sobie, że (nomen omen) opatentowane i udostępnione publicznie pasy bezpieczeństwa są tylko i wyłącznie ich i zaczeli pozywać wszystkich producentów samochodów. Albo Ford, który
@grzmot_cebula: Zatem nie wiesz czym jest ochrona kumulatywna. Kształt gitary nie musi być chroniony na mocy prawa patentowego, jeśli jest chroniony na mocy prawa autorskiego.