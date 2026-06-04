ale jeden wyrok sądu w Düsseldorfie zmienił ciało Strata w "dzieło sztuki użytkowej" chronione copyrightem

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Bzdura totalna. W Europie nie ma prawa precedensu, ten wyrok kompletnie nic nie znaczy, bo był w praktyce trybie zaocznym przeciwko chińskiej firmie która miła w dupie wyroki sądów UE i nawet na pozew nie odpowiedziała.