Łatwo na wykopie n---------ć się z kogoś ale gorzej jak kiedyś sami traficie będąc niewinnymi albo nawet winnymi jakiejś głupoty i po roku czy kilku latach wyjdziecie z r--------m zdrowiem z powodu c------j diety, braku higieny, braku ruchu, braku odpowiedniego snu i z wypranym mózgiem przez degeneratów z którymi siedzicie albo i samych pracowników więzienia. Czasami można iść siedzieć bo ktoś was wrobi albo po prostu znajdziecie się gdzieś po środku jakiejś Pokaż całość