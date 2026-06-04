Sebastian M. narzekał na warunki w areszcie. Chleb, margaryna, herbata
Ubogie wyżywienie, brak książek, brak zajęć rekreacyjnych i sportowych, ograniczony dostęp do prysznica, brak ciepłej wody, uciążliwe oświetlenie. Napisał do RPO skargęzawisza
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Komentarze (112)
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@Grubby: Albo jak w hotelu w Dubaju.
Tak, dzieci. Właśnie to się dzieje, jak trafiacie za kratki ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Z_d--y_strzelec: nie wspomniałeś o z-----------u 300km/h, zabiciu 3 osobowej rodziny (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@enron: nikt nie ląduje w areszcie za winblowsa.
Sebuś mógł się przyznać do winy i dobrowolnie poddać się karze, już by byl w połowie wyroku i do tego w systemie półotwartym. Teraz ma konsekwencje wyborów linii obrony i c--j mu w dupę z kawałkiem szkła.
@JanPustostan: Nie potrzeba Dubaju. Norwegia by tu wystarczyła.
Jeżeli ktoś nie szanuje nikogo to czemu mamy mu okazywać szacunek?