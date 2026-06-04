Przejęcie TVN coraz bliżej
Paramount Skydance wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. TVN wynika z dokumentów opublikowanych przez KE. Unijny regulator antymonopolowy ma wstępnie wydać decyzję w sprawie transakcji do 7 lipca.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (81)
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Dla politycznej propagandy, która jest wara więcej niż jakieś tam zyski stacji.
Larry Ellison rocznie na sponsorowanie IDF wydaje więcej, niż TVN jest warty.
Mirku, widzisz, że dziś koszerność jest i prawicowa i lewicowa. Jedna i druga wysoce szkodliwa
Dla nas jednak ta prawicowa może się okazać pożyteczna, pacyfikując toksyczne lewactwo z naszej infosfery.
https://tvn24.pl/najnowsze/koronawirus-w-polsce-zostan-w-domu-jak-robmy-swoje-st4427528
@jacekparowka: Oksymoron ( ͡° ͜ʖ ͡°)