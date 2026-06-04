Ostatnie minuty Henry'ego Nowaka
W grudniu 2025 roku 18-letni student Henry Nowak padł ofiarą brutalnego ataku w Southampton. Wideo przedstawia jego ostatnie chwile życia wraz z telefonem wykonanym na numer alarmowy przez brata sprawcy.BodycamPL
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Komentarze (79)
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Zdarzenie miało miejsce 3 grudnia 2025 roku, wyrok w sprawie zapadł 28 maja 2026 roku.
Martwi mnie natomiast to, że niezależnie czy to jest PL czy WB.
Policja w postaci konkretnych osób, nie ponosi realnej odpowiedzialności za swoje poczynania....
@debiec: w tej w której kilkadziesiąt lat temu była największa wojna w historii ziemi?
Dodatkowo te sikhi to niezłe głąby są i tempaki
Gdzie ciapaty z bratem zostal nagrany jak knuja i prubuja oszukac system. No moze w indiach by to przeszlo bo tam inna kultura detektywow,
Ale w uk na szczescie pieknie ich podpuscili.
Zarzuty powinni mieć postawieni wszyscy od dołu do góry - zachowanie tzw. policjantów to tylko wierzchołek góry lodowej, efekt zgniłej i cuchnącej polityki nakierowanej na niszczenie białych rdzennych mieszkańców brytyjskich.
Będzie jeszcze gorzej.
@Uuroboros: Może nie tyle co spalona natomiast wszyscy jak najbardziej powinni odpowiadać karnie. Bo to co oni wszyscy zrobili było po prostu niedopuszczalne i jest skandaliczne, ale biorąc pod uwagę iż zbrodni dokonali Hindusi a angielska minister która odpowiada za ten segment jest Hinduską to prawdopodobnie zobaczą
Sądy wydały wyrok, bo od tego są. Nie ma