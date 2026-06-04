Najnormalniej w świecie jest mi chłopaka żal, że musiał zejść w tak młodym wieku i w taki sposób. Pewnie miał marzenia, plany i ambicje. Miał rodzinę i wsparcie. Podkreślam, pełna rodzinę. W końcu był biały. Życie jest w ch0j niesprawiedliwe, a zwłaszcza kiedy mieszkasz wśród dzikich plemion. Dużo prościej i bezpieczniej byłoby w starej Europie. Pewnie nawet nie zdawał sobie do końca sprawy, że zaraz umrze. Do tego milicja która postawiła się Pokaż całość