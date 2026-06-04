Chodziłem na studia medyczne więc się wypowiem. Nie wiem czym są komórki NPC oraz czy są pochodną indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Komórki to wiem a o komórkach macierzystych coś tam było na studiach ale mam problemy z nauką i najwyraźniej nie zapamiętałem. Martwi mnie tylko, że naukowcy z ETH Zurich i Uniwersytetu w Zurychu mogą zaproponować rozwiązanie a ja gdy pisałem pracę w której udowodniłem, że z łuku brwiowego nie da się Pokaż całość