Mikroroboty z żywych komórek naprawiają rdzeń kręgowy. Przełom w medycynie
ETH Zurich: mikroroboty NPCboty (6 mikrometrów) łączą komórki nerwowe z magnetycznymi nanocząstkami. Rybki danio odzyskały zdolność pływania w 3 dni, a myszy z przeciętym rdzeniem wykazały regenerację w 28 dni.real_scoria
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Komentarze (16)
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@vojtas123:
i u kobiet!
#pdk
@buont666:
A tak wyglądają po całej terapii.
EDIT:Dobra wyszukałem.No więc nie.Nie wiem skąd ten pomysł.
Myślę, że tak czy inaczej będzie wielu chętnych do testów.