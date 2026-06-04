Demografia uderzy w zyski firm. Nie rodzą się pracownicy, ani przyszli klienci
Kryzys demograficzny staje się również problemem biznesowym. - Najczęściej mówi się o tym, że zaczyna brakować pracowników. Ale ten kij ma też drugi koniec - nie rodzą się przyszli klienci.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (131)
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Zero myślenie do przodu w tym państwie z kartonu.
@misstrant: Co z tego, że ktoś dostanie w łeb kuflem po piwie, najważniejsze żeby zadowolić kolejnych ciemciembiorców ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wymyślili demografie zeby zwozić przybyszów XD to jest tak głupie że polowa polaków się nabierze
@NocnyAtakPterodaktyla: To nie jest tak, że rynek pracy się zwija. Po prostu polska nie jest z gumy nie rozciągniesz tego kraju lata masowego zapychania rynku pracy Ukraińcami, Białorusinami i teraz w sumie całym światem robią swoje.
Jak już pisałem wielokrotnie na różnych forach - wyrok na białą rasę został wydany. Wmówino wam że liczy się samorozwój i konsumpcja. Kobieta ma teraz "prawa" (tak, jakby przedtem ich nie miała) Tymczasem kolorowa społecznosc dalej sobie ceni to co najwazniejsze i podstawowe. Dużą rodzinę. Patrze po ludkach z korpo, dobrze sytuowani, mają wszystko. Jedyne o czym moga rozmwiać to podróże albo