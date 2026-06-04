Najważniejsze ze są tanie loty Ryanair. Reszta się nie liczy.

Jak już pisałem wielokrotnie na różnych forach - wyrok na białą rasę został wydany. Wmówino wam że liczy się samorozwój i konsumpcja. Kobieta ma teraz "prawa" (tak, jakby przedtem ich nie miała) Tymczasem kolorowa społecznosc dalej sobie ceni to co najwazniejsze i podstawowe. Dużą rodzinę. Patrze po ludkach z korpo, dobrze sytuowani, mają wszystko. Jedyne o czym moga rozmwiać to podróże albo Pokaż całość