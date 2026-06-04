Młody mężczyzna - wróg publiczny numer 1
Siłą społeczną, która w historii dokonywała odkryć i podbojów, wielkich rzeczy i historycznych wydarzeń, byli młodzi mężczyźni. Dokładnie ta grupa społeczna, której obecne społeczeństwo tak nienawidzi i której tak bardzo się brzydzi. Grupa, która błądząc bez celu, nie otrzymuje odpowiedzi.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (31)
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To, ze wykopki sa nieudacznikami i nawet z doskonalymi kartami potrafią z----c kazda okazje od losu zrzucajac wine na wszysykich i wszystko dookola to juz osobna kwestia.
Deal with it.
Do tego przez lata kręcenie korbą przez żymianina dla kobiet (feminizm i social media).
Wszystkie rządy na świecie nie są w stanie rozwiązać problemu demografii za to chcą rzucać młodych mężczyzn na wojne, ciekawe dlaczego?
Walczcie o swoje, dbajcie o siebie. Mniej polegajcie na społeczeństwie i państwie, które jawnie uprzywilejowuje wybrane grupy i to NIE jesteście wy.
Pytanie kontrolno-porównawcze: czy kiedykolwiek w historii ludzkości, gdziekolwiek geograficznie, w którejkolwiek kulturze czy cywilizacji konfrontację męsko-damską wygrały kobiety?
Mężczyźni za dużo ustępują. I tyle. Pora poprostować wszystko. Mniej dawać, mniej przyjmować bredni i relatywizacji, więcej oczekiwać równoważnie. A jeśli nie jest równoważnie to
@MiKeyCo: mężczyźni nie ustępują kobietom to wykopki mają urojenia. Piszesz do typów co zastanawiają się co wybrać, pracę w kołchozie czy rentę.
Jak oni mają nie ustępować kobietom, może podaj przykłady bo radzący sobie w życiu faceci trochę inaczej postępują.
24% mężczyzn w wieku 18-24 lata nie chce dzieci, ale w artykule wina kobiet.
A teraz zadam
@ChaoticNeutralGodd: oficjalnie tak ale jednocześnie dokładnie takimi chcą się otaczać kobiety, niezależnie od poglądów
@ChaoticNeutralGodd: no i jest to bliższe prawdzie, za to obecny mainstream buduje fałszywy, prowadzący mężczyzn
Ja wiem, czy to jest bunt? Dla mnie manosfera jest miejscem, gdzie mogę posłuchać lub pogadać z ludźmi na interesujące mnie tematy i z punktu widzenia faceta, bo w mainstreamie punkt widzenia faceta jest przedstawiany jako ten niewłaściwy. Z manosfery wyciągam informacje albo źródła, w których mogę
W moim otoczeniu jest dużo normalnych zwiazkow, zwykle kobiety sa bardziej atrakcyjne od swojego partnera (szczegółnie z wiekiem faceci mniej o siebie dbają) i zarowno on jak i ona mają pracę.
Jesteś głupi jak but. Weź sobie ten rowerek z awatara do akcji zamiast wypowiadania się bo żal tyłek ściska.