Ogólnie rzecz biorąc kij ma dwa końce. Mimo, że poprawność, feminizm są przeciw mężczyźnie wcale to nie oznacza, że prawica jest za płcią meską . Dla ideologii prawicowej bycie facetem to też gehenna, tyle, że popierana. Facet nie ma prawa do słabości, depresji ( a różne są tragedie życiowe), musi mieć dzieci, ginąć na wojnie ect. Czyli takim chodzącym jaskiniowcem. Tyle, że pod płaszczykiem innej ideologii niż poprawnie polityczna.

A teraz zadam Pokaż całość