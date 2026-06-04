Weryfikacja wieku w mediach społecznościowych - początek końca wolnego internetu
Pod hasłem "ochrony dzieci" wiele krajów - m.in. Australia, Brazylia, Francja, Niemcy, Polska - wdraża lub rozważa weryfikację wieku w social mediach. W praktyce może to oznaczać koniec anonimowego internetu: najpierw dowód do konta, potem ograniczenia stron, aplikacji i VPN. Każdy komentarz = dowódcrystal-cheney
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Komentarze (87)
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Mniej gęste niż z telewizora? Taki rak jak w socjal mediach jest to nie ma porównania.
Zresztą ci ludzie nie znają granic. Jak raz dostaną narzędzie do kontroli, to będą je rozszerzać na kolejne obszary. Dlatego trzeba nagłaśniać temat teraz, póki nie jest za późno.
@real_scoria Tylko że narzędzia do ochrony dzieci już istnieją. Systemy operacyjne mają kontrolę rodzicielską, limity aplikacji, blokady treści, ograniczenia wiekowe, filtrowanie stron i zarządzanie czasem
Racja.
Rządy, UE, winny się raczej zająć zbieraniem danych o użytkownikach i to w sposób globalny, automatyczny i na poziomie, którego nie ma chyba nawet w ChRL. Są rzeczy, których nie zauważamy.
Wklejasz odnośnik z YT i wysyłasz komuś, a w tym odnośniku, po znaku "?" jest cały szereg znaków, który jest elementem śledzącym. Odnośnik bez owego znaku zapytania i szeregu znaków po nim działa. Reszta do "ekstra
Nikt tu nie twierdzi, że w Polsce od jutra trzeba będzie pokazywać dowód do Wykop.
Teza jest taka, że wiele państw już wdraża albo rozważa przepisy dotyczące weryfikacji wieku w internecie/social mediach, a problem polega na tym, że „weryfikacja wieku” bardzo łatwo może oznaczać w praktyce weryfikację tożsamości użytkownika.
To
https://wykop.pl/link/7955987/weryfikacja-wieku-w-mediach-spolecznosciowych-poczatek-konca-wolnego-internetu/komentarz/137196559/ja-mam-wrazenie-ze-my-jako-spoleczenstwo-troche-zapomnielismy-ze-nadal-zyjemy-w-demokracji-i-to-od-nas-w-duzej-mierze-zalezy-co-sie-w-tym-kraju-wydarz
Politycy mogą mieć różne pomysły, korporacje mogą lobbować swoje interesy, ale ludzie też mają narzędzia nacisku: nagłaśnianie tematów, organizowanie się, protesty,
Politycy mogą mieć różne pomysły, korporacje mogą lobbować swoje interesy, ale ludzie też mają narzędzia nacisku: nagłaśnianie tematów, organizowanie się, protesty, petycje, kontakt z posłami, głosowanie i robienie szumu w mediach.
W 2012 przy ACTA potrafiły wyjść tysiące ludzi, bo temat dotyczył internetu i wolności w
Z drugiej strony, internet za którym tak tu tęsknimy już nie istnieje od dobrych kilku lat. Przy takim rozwoju tzw AI jak mamy teraz to za kolejnych kilka lat tym bardziej nie będzie istniał bo będzie tylko gorzej.