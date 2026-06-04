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Racja.Rządy, UE, winny się raczej zająć zbieraniem danych o użytkownikach i to w sposób globalny, automatyczny i na poziomie, którego nie ma chyba nawet w ChRL. Są rzeczy, których nie zauważamy.Wklejasz odnośnik z YT i wysyłasz komuś, a w tym odnośniku, po znaku "?" jest cały szereg znaków, który jest elementem śledzącym. Odnośnik bez owego znaku zapytania i szeregu znaków po nim działa. Reszta do "ekstra