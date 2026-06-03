Hity

tygodnia

Spawacz, kierowca, fryzjer płacą pełny ZUS. Artysta dostanie dopłatę od państwa.
Spawacz, kierowca, fryzjer płacą pełny ZUS. Artysta dostanie dopłatę od państwa.
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Afera w Pszczynie! Koniec darmowych lodów za świadectwo, interweniował rzecznik
Afera w Pszczynie! Koniec darmowych lodów za świadectwo, interweniował rzecznik
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Clint Eastwood kończy 96 lat
Clint Eastwood kończy 96 lat
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SENSACJA na Roland-Garros! Maja Chwalińska w półfinale!
SENSACJA na Roland-Garros! Maja Chwalińska w półfinale!
1758
Microsoft przekazywał dane europejskich urzędników rządowi USA. Tych od DSA
Microsoft przekazywał dane europejskich urzędników rządowi USA. Tych od DSA
1677

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