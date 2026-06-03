KLESZCZ W MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM
Jak wygląda kleszcz pod mikroskopem elektronowym? W tym filmie zajrzymy do świata niewidocznego gołym okiem. Zobaczysz aparat gębowy przypominający harpun, niezwykły narząd Hallera służący do wykrywania ofiar, przetchlinki, pola porowate oraz pofałdowany oskórek, dzięki któremu kleszcz może wielokroTwoja_tata
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Komentarze (32)
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Również ptaki to naturalny wróg dla tych ciemiężców a nadhodowla.kotow które dla zabaway zabijają ptaszki również nie pomaga.
ლ(ಠ_ಠ ლ)
@tumiwisizm: Jednym z objawów boleriozy jest powszechność Bolero w łyżwiarstwie figurowym, gdzie liczba zainfekowanych zawodników sięga 50%.
@SiwyMati35: Z siebie wyciągam tak do pięciu w rok.
Z kota do 15-tu dziennie.
Zapraszam na Podlasie. Możesz w końcu przeżyć coś nowego. xD
Nawet kleszcze cie nie lubią.
Przykra sprawa ziomek.