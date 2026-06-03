Teraz ten cały pseudo rzecznik "horny" już się tłumaczy, ale oczywiście dopiero jak się zrobiła afera. Oczywiste uśmiechnięte zwroty, że to dezinformacja, że to hejt i takie tam p--------o, a faktem jest, że lodziarnia pismo dostała, sygnowane jako od Rzecznika, więc albo i sam Rzecznik je wysłał, albo bardziej prawdopodobne jakiś durny przydupas to puścić na faktycznie po skardze jakiegoś rodzica-idioty, ale nawet jeżeli to drugie miało miejsce, to i tak Rzecznik, Pokaż całość