Stanowski: Kanał Zero rozda lody uczniom ze świadectwem z czerwonym paskiem
Zablokowanie przez RZecznika Praw Dziecka akcji rozdawania najlepszym uczniom lodów w Pszczynie, szybko spotkało się z odpowiedzią Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero.Victor_Manzon
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Komentarze (109)
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Ja tam k---a nie wiem, zawsze byłem wysoki i raczej przy kości, dzięki czemu doskonale rozumiałem że w bieganiu będę ostatni, w piłce nożnej którą lubiłem też będę średni, w gimnastyce to wgl olaboga. Ale jak graliśmy w kosza
Oczywiście wszystkie mamusie zachwycone, że ich brajanki i dżesiki wróciły ze szkoły z dyplomem
przecież o to właśnie chodzi, ludzie od małego powinni się uczyć, że powinni się starać żeby coś
Negatywne skutki społeczne to ma ten rząd k---a nieudaczników lewackich, uczący młodych bycia takimi samymi nieudacznikami jak oni
Mówił też, że atakuje PO bo są przy władzy. Jeżeli w następnych wyborach władzę przejmie PIS to będą ostro jechać po PISie, bo będzie na to moda, wtedy znowu będą go nazywać tęczowym Krzysiem.