Błąd szkoły wykluczył absolwentkę z egzaminu. OKE pozostaje nieugięta
Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi G nie została dopuszczona do poprawkowej matury z fizyki z powodu błędu administracyjnego szkoły.KosmicznyBarszcz
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Komentarze (40)
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Chyba droga cywilna zostaje. I weź wykaż teraz jakie straty poniosłeś w wyniku tego błędu. Masakra.
Rok życia. Średnie roczne zarobki na jakimś przeciętnym stanowisku po otrzymaniu dyplomu. Niech będzie 100 koła.
Ino że nie beknie osoba odpowiedzialna (dajmy na to sekretarka), lecz szkoła. W budżecie na następny rok szkolny nie będzie ileś tam pomocy naukowych, wyjazdów, może jakaś sala będzie niedogrzana. Czyli efektywnie zabiorą po prostu dzieciom.
Nigdy nie byłem w Łodzi G.
Musiała robić prawo jazdy od nowa, co więcej oczywiście zapłacić za pełny kurs.
Ta osoba z liceum właśnie ma speedrun jeśli chodzi o wprowdzenie w urzędniczy b----l