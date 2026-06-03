Agresywny inwalida na wózku w Poznaniu
Od kilku dni agresywny inwalida bez wyraźnej przyczyny napada na przechodniów i kierowców w centrum i na Grunwaldzie. Zastawia przejścia, blokuje ulice i pasy, wulgarnie obraża, pluje i wyzywa.spere
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Komentarze (62)
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A był mega w porządku normalnym gościem. Naprawdę przykro się na to patrzy a pewnie będzie tylko gorzej.
Tylko od wlepiania mandatów?
@FELIX90:
gowniane wbrew pozorom...
They hatin'"
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Może po prostu się w-----ł.
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