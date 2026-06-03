Znam go. Generalnie przykra sprawa gościu był mega aktywny społecznie w radzie miasta Kostrzyna też zasiadal. Z dnia na dzień dwa lata temu choroba zabrała mu ręce i nogi. Trochę zaczął pić, na filmiku chyba też podchmielony. Jak widać na psychice choroba też się odbiła.



A był mega w porządku normalnym gościem. Naprawdę przykro się na to patrzy a pewnie będzie tylko gorzej.