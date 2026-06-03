Onet/Newsweek: Bycie grubą kobietą jest dobre, chudnięcie to narzędzie opresji
Onet jak zwykle w formie. Bycie grubą kobietą jest czymś zupełnie normalnym, nie warto się odchudzać i mniej jeść. Za to bycie szczupłym to poważne zagrożenie i narzędzie opresji XDMiguelos
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Komentarze (44)
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I to w ogóle k---a dramat że mamy obecnie dwa obozy s----------a:
* jedni by wysłali grubasów do obozów koncentracyjnych bo drenują NFZ i nieładnie wyglądają
* inni
@100piwdlapiotsza: Widzisz ale to są dwie słabiej powiązane ze sobą rzeczy niż zakładasz... oczywiście lepiej być szczupły i lepiej promować zostanie szczupłym i zdrowym... tylko popaczaj z perspektywy osoby która jest już otyła.... odchudzanie jest kosztowne (wysiłek przede-wszystkim) i nawet jak się uda to chyba nie spełnia pokładanych w