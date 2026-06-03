Co za bzdura na zamówienie. Lepiej złapać cukrzycę, nadciśnienie, choroby tarczycy, depresję, otłuszczenie wątroby, a na koniec zawał, udar, albo wylew, niż promować zdrowy tryb życia... piszę to, jako koleś, ktory po ciężkim wypadku "zbudował" duuuużą nadwagę, ale zgubił 30 kg. Obecnie czuje się lepiej, ale jeszcze mi trochę brakuje do tego, co bylo kiedyś. Walczę i sie nie poddaję. Za rok chce przebiec półmaraton (moze to marzenie ściętej głowy, ale obiecać Pokaż całość