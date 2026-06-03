38 Gres made in India, kolejny gruz na półce w markecie
Czy w Castoramie też sprzedają gruz? Przeszedłem się do Castoramy i zanim dotarłem do płytki, która mnie interesowała trafiłem na taką, która jest wadliwe oznakowana. Poprzedni odcinek o płytkach z Bricoman miał całkiem niezłą oglądalność jak na mój mały kanał więc idziemy dalej.brunoted
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Komentarze (19)
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Polak woli zapłacić 10% i dać zarobić chińczykowi, a potem zdziwienie że w tym kraju nic sie nie produkuje
Ale oczywiście z punktu widzenia jednostki lepiej oszukać system i kupić taniej zagranicą. Problem się pojawia gdy wszyscy tak robią bo nagle się okazuje, że masz wszystko 2x taniej, ale zarabiasz 4x mniej, albo wcale.
To są tanie produkty. Castorama przyjmuje zwroty nawet pojedynczych płytek.
Pracuje w sklepie z takim asortymentem, więc coś tam jednak wiem. U mnie nie ma zwrotów na sztuki, a pełna paczkę można oddać tylko pod pewnymi warunkami między innymi jeśli na sklepie jest jeszcze ta sama partia.