Kupowanie czegokolwiek Made in India xD Oni s-------ą wszystko, a cały Zachód już u nich outsourcuje, nawet giganci technologiczni. Windows 11 ma 5 lat, a nadal jest pełen bugów. To wiek dojrzałego produktu, ale jak outsourcuje się coś do Pajeetów to można się spodziewać, że będzie tam, omen nomen, nasrane w kodzie. Geniusze z Boegina wyoutsourcowali całe R&D i biuro projektowe do Indii i skończyło się to katastrofami 737 w których zginęło Pokaż całość