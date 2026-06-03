Odejdźmy od google na rzecz wyszukiwarki, która nas nie śledzi, nie targetuje itd.

Czyli zachowuje się tak samo jak wyszukiwarka google prawie 30 lat temu.

Qwant najpierw przejmie całą UE. Później się okaże, że jakoś jednak trzeba zarabiać. Historia zatoczy koło i stanie się takim europejskim google.

Wtedy znajdziemy nowego Qwanta, który nas nie śledzi... i tak w kółko :)