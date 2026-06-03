Wyrzucają Google z europarlamentu. UE stawia na własną wyszukiwarkę
Od 4 czerwca europosłowie i pracownicy PE wyszukują domyślnie przez Qwant, nie Google. Decyzja wpisuje się w strategię suwerenności cyfrowej UE. Qwant nie śledzi użytkowników ani nie zbiera danych do reklam. To samo robi już Niemcy, migrując urzędy na Linuksa.real_scoria
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Komentarze (44)
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Czyli zachowuje się tak samo jak wyszukiwarka google prawie 30 lat temu.
Qwant najpierw przejmie całą UE. Później się okaże, że jakoś jednak trzeba zarabiać. Historia zatoczy koło i stanie się takim europejskim google.
Wtedy znajdziemy nowego Qwanta, który nas nie śledzi... i tak w kółko :)
@OkruszekBojowy: Akurat te 30 lat temu to Google zbierało dane, ot po prostu zarazem dawało najlepsze wyniki.
@ostatni: tak jakby nie było już tego w googlowej wyszukiwarce
Ta straregia suwerenności cyfrowej dzięki której ci sami ludzie z kwikiem i rykiem błagali amerykańskie media żeby cenzurowały ruch z europy nie pokazując im skutków imigracji? xD
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