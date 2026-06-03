Po udarze mózg uruchamia własne systemy ratunkowe
W Polsce liczbę przypadków udaru szacuje się na około 90 tys. rocznie. Badanie opublikowane w czasopiśmie "Cell Reports" rzuca światło na mniej widoczny moment choroby - etap, w którym mózg próbuje samodzielnie "załatać" uszkodzone naczynia i ograniczyć dalsze szkody.Lifelike
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Komentarze (21)
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To jak musi wyglądać prawicowy mózg, żeby pisać takie rzeczy
@Sev50949: Strach myśleć jakie tutaj zostały zastosowane systemy ratunkowe pod kopułą...