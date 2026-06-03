625 lekarzy w Polsce zarabia powyżej 100 tys. zł. "Rz" dotarła do wyliczeń
1,2 proc. lekarzy ze specjalizacją na kontrakcie zarabia brutto powyżej 100 tys. zł miesięcznie. Takich medyków jest w Polsce co najmniej 625. Kolejnych 49 specjalistów otrzymuje podobne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.Poludnik20
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Komentarze (74)
najlepsze
Nie zapominajmy o cudownym sklonowaniu sie lekarza, ktory potrafi w ciagu jednego dyzuru 24h byc w 2 szpitalach jednocześnie, obskoczyc 3 przychodnie i jeszcze ma czas na prywatny gabinet. Złoci, niezastąpieni ludzie.
jak się weźmie pod uwagę wszystkich to się okaże że jest ich wielokrotnie więcej:
@N331: 2h pracy i 10h o----------a się raczej.
@sruba_m3: 8h pracy, 16h nadzoru- dyżur w świetle wyroków sądu to nie praca a nadzór.
Ich już 20 lat temu było za mało. Nie zarobią tutaj to zarobią gdzie indziej. Tacy specjaliści to na zachodzie mają średnie zarobki w okolicach 300k euro rocznie. W Polsce na 37mln obywateli przypada 380 zarejestrowanych kardiochirurgów z czego aktywnych w zawodzie jest około 200, co oznacza że na 185
@Niesondzem: to akurat taki był cel- decyzja zapadła w marcu 2025r. na posiedzeniu komisji zdrowia, dziś już ludzie wiedzą na kogo pluć za kolejki i bajzel, rok temu nie wiedzieli.
@Zarzad_pana_areczka: ciekawe też jak jest z tymi procentami przy zarobkach 80-100 tysi, 60-80 tysi itp, ewentualnie jaka jest mediana i dominanta. I podobnie z zarobkami pielęgniarek. Wtedy można by mieć nieco szersze pojęcie o wynagrodzeniach w służbie zdrowia.