Heh, mediana na poziomie zarobków w IT, ale z górą to ktoś mocno poleciał. Problemem jest beton. Te ok. 5% lekarzy trzyma wszystkich za gardła. Tam jest gruby konflikt interesów, ale nikt się o to nie burzy. Następnym razem jak ktoś Wam będzie mówił, że "brakuje w tym kraju lekarzy", wiedzcie że to nie dlatego, że ciężka praca, zarobki, czy coś. Problemem są limity, które te 5% ustala po to, żeby nie Pokaż całość