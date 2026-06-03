SENSACJA na Roland-Garros! Maja Chwalińska w półfinale!
Po niesamowitym starciu z Anną Kalinskaya - Maja wygrywa mecz i przechodzi do półfinału turnieju gdzie zmierzy się z Aryną Sabalenkąokoboji
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Po niesamowitym starciu z Anną Kalinskaya - Maja wygrywa mecz i przechodzi do półfinału turnieju gdzie zmierzy się z Aryną Sabalenkąokoboji
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Komentarze (53)
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Niesamowita historia.
W przeciwieństwie do Igi, która grała jakby miała w------e, to rzeczywiście wow