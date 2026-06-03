Setki tys. zagrożonych miejsc pracy w Europie. Niepokojący raport KE
Komisja Europejska ma w środę przedstawić prognozy pokazujące, że wysokie ceny energii, zmiany w przemyśle i transformacja klimatyczna mogą zagrozić setkom tysięcy miejsc pracy w Uniinickjuzmam
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Komentarze (26)
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Biedakami sie łatwiej steruje... a jak sie boją wyjść na ulicę, to tym lepiej
Byl taki cytat, nie pamiętam czyj: niebywałe, jak małą mądrością rządzony jest ten świat. Transmisje obrad takiego PE to horror poznawczy porównywalny z oglądaniem posłankinini Jachiry zapętlonej