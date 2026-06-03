Wszystko to, oczywiście, jest winą Trumpa, globalnego ocieplenia, prawicowych populistów, dezinformacji w internecie, Elona Muska, Emmanuela Goldsteina i motomyszy z Marsa, a rozwiązaniem (gotowym już w okolicach 2028 r.) będzie dyrektywa zobowiązująca kraje członkowskie do zniesienia barier przy zatrudnianiu kobiet spoza EEA w przemyśle automotive.



Byl taki cytat, nie pamiętam czyj: niebywałe, jak małą mądrością rządzony jest ten świat. Transmisje obrad takiego PE to horror poznawczy porównywalny z oglądaniem posłankinini Jachiry zapętlonej Pokaż całość