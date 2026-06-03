Świetnie. Do tego spróbuj jeszcze kogoś zatrudnić jak pensje są tak poturbowane - koszty zabiją. Pomijam, że praktycznie nie opłaca się kształcić - pensje się zrównały, natomiast największa przepaść się robi pomiędzy tymi zrównanymi a najlepiej zarabiającymi. Praktycznie klasa średnia zanika - aspirowała do niższej (lub jak kto woli niższa do średniej). Kiedyś w IT 10-20 koła to było coś. Był fajny flow na samorozwój. Dzisiaj? Nie trzeba nawet komentować. Przez pieprzonych Pokaż całość