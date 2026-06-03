ZUS bezlitosny dla JDG. Rząd szykuje podwyżkę - to dobije małe biznesy
Chcesz prowadzić legalny biznes w Polsce? Zapłać ponad 24 tysiące rocznie samych składek. Mamy dopiero połowę 2026 roku, a Ministerstwo Finansów już podliczyło przedsiębiorców na rok 2027. Przebicie bariery 2000 zł miesięcznie bezdusznego, ryczałtowego ZUS-u staje się faktem. Nie ważne czy zarabiaszFXMAG
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Komentarze (107)
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@Bijelodugme: biznes często zajmuje lata, zanim się rozkręci i będzie oplacalny. Przez ten czas bywa, że właściciel zarabia mniej niż pracownik.
kolejne podwyżki dla lekarzy też nie wezmą się znikąd...
A było?
To badylaze sa pokrzywdzeni a nie kowalscy
Kowalski przeciez nic niewie ilenplaci bo dostaje w łapę i pod stolem
Najlepsze to teksty ile to trzeba kasy wydac zeby kogos zatrudnic...toz to ekstrakt z janusza. Myslalem ze jak sie kogos zatrudnia to zeby samemu tego nie robic bo mozna robic co innego lub sie niezna lub sie niechcenale ten ktos wypracowuje ci caly koszt i zysk ... Ale janusze
@tomasz-aleksander-barania: Jak nie broni ? Przecież żeby się ubezpieczyć w KRUSie musisz być rolnikiem... Nawet dobrowolne ubezpieczeni w KRUS wymaga związku z działalnością rolniczą... Nie możesz sobie od tak zrezygnować z ZUS i przejść na KRUS.
@tellet: ?