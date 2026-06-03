Ja tam miałem ostatnio tez okazję natrafić na kompletnego buca.

Wina trochę po mojej stronie bo po starannym otwarciu drzwi by nie przywalić w jego auto gdy je puściłem sprężyna w drzwiach otworzyła je szerzej i te puknęły jego auto.

Na szczęście 2-3cm odległości nie dały szansy by drzwi się rozpędziły na tyle by coś zrobić plus gumowe ochraniacze na moich drzwiach więc jego samochodowi nic się nie stało.

Ale zamiast zwrócić mi uwagę to Pokaż całość