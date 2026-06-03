Frustrat - jest tyle bezsensownej nienawiści
Mężczyzna przejeżdżając obok mnie samochodem pokazał mi środkowy palec. Odjechał dalej na parking. Podszedłem do niego i zrobiłem pamiątkowe zdjęcie. Okazuje się, że w niektórych ludziach jest tyle bezsensownej nienawiści. Mogliby zrobić coś dobrego dla innych, albo przynajmniej nie emanować złą enezawisza
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Komentarze (55)
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Podwójny frajer xD
Wina trochę po mojej stronie bo po starannym otwarciu drzwi by nie przywalić w jego auto gdy je puściłem sprężyna w drzwiach otworzyła je szerzej i te puknęły jego auto.
Na szczęście 2-3cm odległości nie dały szansy by drzwi się rozpędziły na tyle by coś zrobić plus gumowe ochraniacze na moich drzwiach więc jego samochodowi nic się nie stało.
Ale zamiast zwrócić mi uwagę to
@g-c-m: Ludzie na drogach ogólnie są bucami.
@Darson666: dla wykopków jest bogiem
podjechał do apteki bo łodyga nie staje i dostał mandat więc niezadowolony