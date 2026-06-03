Brudny sekret Dino Polska ujawniony przez UOKiK. Kurs leci, a kary potężne
Skandal na GPW. Ulubieniec inwestorów okazał się architektem ordynarnej zmowy płacowej. Urząd antymonopolowy udowadnia, że sieć ręcznie sterowała rynkiem pracy i blokowała kierowcom ucieczkę do konkurencji. W tle naloty UOKiK-u, twarde dowody i widmo kary do 10% obrotu firmy.FXMAG
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Komentarze (13)
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Kolejna historia "wielkiego" biznesmena, który okazuje się śliski.
Czyli standardowo, pojeczą, pomarudzą, a karawana jedzie dalej.