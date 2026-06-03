Tak jest niemal wszędzie, ktoś chce zmienić pracę w mieście, wysyła CV i zero odzewu bo januszexy i zagraniczne korpo się zmówiły. Polska to niewolnictwo mentalne tak było, jest i będzie. Ludzie niestety żyją propagandą rozwoju i dobrobytu, a prawda jest taka że nad nimi szklany sufit. Poziom życia ten sam co w okolicy 2010 roku.