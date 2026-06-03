Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana!
Podejrzanej Paulinie K.-K. przedstawiono kilkanaście zarzutów z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Łódzka adwokat jest podejrzana o "wielokrotne posiadanie razem z inną, ustaloną osobą, znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci m-------u...kukuryQ
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Komentarze (56)
najlepsze
xD
A później było jojczenie, że na pewno wyjdzie i tak za poręczeniem.
A później, że nie przedłużą
Oh well...