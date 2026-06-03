Kultury brak ciag dalszy
Miejsce: ul.Nakielska 68 w Bydgoszczy Materiał powstał w celach edukacyjnych, aby uświadomić kierowcom, jak duże zagrożenie i chaos stwarzają ich nielegalne manewry po chodniku. Kontakt: gloszulicy@gmail.comoink_oink
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Komentarze (35)
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https://youtu.be/6A-YWVvUXyU?si=EuteYReJdY4ytOn6&t=1187
@krolkolow: To prawda. Podstawy problem jest taki, że pospólstwo czuje się bezkarnie ponieważ po prostu nikt za bardzo nie egzekwuje prawa przez co ludzie myślą, że są u siebie na wsi na podwórku.
21:10 złoto xD
2. Jak przyjeżdżają, to z opóźnieniem, często już nie ma osoby
3. W związku z powyższym jedyną rzeczą mogącą oddziaływać jest spowodowanie niedogodności dla takich osób.
https://www.youtube.com/watch?v=8yWI6fJA0Ac
I zeby nei bylo, dla mnie to jest poronione zwracac komus uwage w taki sposob z taka pretensja