Od dziś mandat dla rodzica za brak kasku u dziecka. Nawet na wrotkach i deskorol
3 czerwca 2026 roku - to dzień, który wprowadza wiele zmian w prawie o ruchu drogowym w Polsce. Te dotkną nie tylko kierowców, ale także nieletnich użytkowników jednośladów oraz ich rodziców. Mandat w niektórych sytuacjach może okazać się najniższym wymiarem kary.FXMAG
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Komentarze (38)
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## Kiedy i gdzie wprowadzono przepisy
Australia była pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ogólnokrajowy obowiązek noszenia kasków rowerowych dla wszystkich grup wiekowych. Victoria była pierwsza – prawo weszło tam w
jeszcze obowiązkowe OC i tablice rejestracyjne na rowery i będzie git
Skoro rodzice sa za głupi, zeby z automatu dbac i bezpieczeństwo swoich dzieci, ktore po nich tez sa durniami to niestety ktoś dla dobra wszystkich musi skutecznie uswiadomic o istocie bezpieczeństwa.
A kask powinien na łbie nosic każdy majac dodatnie IQ, dzisiejsze kaski sa na tyle wygodne i przewiewne, ze w ogole nie czuc ich na głowie więc
będzie śmiesznie
@skrecu:
Po prostu kraje cywilizowane wraz z uplywem czasu coraz bardziej cenia ludzkie życie i wprowadzają przepisy, które kaja poprawic bezpieczeństwo.
Noszenie kasku przez dzieci jak najbardziej miesci sie w granicach rozsądku a p---------e o kaskach dla pieszych, kierowcow czy jakichs kamizelkach jak