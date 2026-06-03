Juz sie zesrali konfederacj, którzy musza byc zawsze po niewłaściwej stronie każdego sporu xD



Skoro rodzice sa za głupi, zeby z automatu dbac i bezpieczeństwo swoich dzieci, ktore po nich tez sa durniami to niestety ktoś dla dobra wszystkich musi skutecznie uswiadomic o istocie bezpieczeństwa.



A kask powinien na łbie nosic każdy majac dodatnie IQ, dzisiejsze kaski sa na tyle wygodne i przewiewne, ze w ogole nie czuc ich na głowie więc Pokaż całość