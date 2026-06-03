Ale to jest durne.

SG1 i pozostałe nie były wybitne, ale bardzo dobre i miło się oglądało. Robiąc po prostu dobrze, w klimacie tamtych, mogli spokojnie zarobić. Nie jakieś może top 3 świata, ale wystarczająco.

Wolą jednak topić kasę w jakimś badziewiu jak Rings of Power..