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Dla kontekstu: amazon właśnie wprowadza narzędzia AI dla twórców filmowych.
Za to Atlantis nie skończyłem, może jednak trzeba ?
Był za mało postępowy.
SG1 i pozostałe nie były wybitne, ale bardzo dobre i miło się oglądało. Robiąc po prostu dobrze, w klimacie tamtych, mogli spokojnie zarobić. Nie jakieś może top 3 świata, ale wystarczająco.
Wolą jednak topić kasę w jakimś badziewiu jak Rings of Power..
"Robimy projekt w uniwersum które ma już oddanych fanów, zróbmy go tak żeby nie podobał się fanom tego uniwersum"
- Twórcy Star Trek Discovery/Starfleet Academy/Star Wars i teraz Stargate xD