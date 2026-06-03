Sum wyłowiony z jeziorka na Gocławiu. Policja zatrzymała 57-latka
57-latek z Ukrainy zatrzymany w sprawie wyłowienia ogromnego suma z jeziorka na Gocławiu. Ryba miała ponad 170 cm i od wielu lat żyła w Balatonie. Teraz policja wyjaśnia wszelkie okoliczności zdarzenia.kubaowo
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Komentarze (42)
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I zanim zostanę zwyzywany od onuc to w oczach przeciętnego Polaka jestem pro ukraiński, mam żonę z UA, mieszkałem w UA oraz jeździłem z pomocą humanitarną. Znam ten mental od podszewki.
Do tego znęcanie się nad zwierzętami (np. wrzucony do bagażnika), ale to mogłoby być trudniejsze do udowodnienia.
@Frijheid2: ahhhh, i niech mi ktoś powie, że ukry != ruskie xD
Przecież to ta sama buńczuczna mentalność "OJOOO SMATRI JAKI JA GIEROJ". U nas zajęło ponad 30 lat, żeby to ograniczyć i jak ktoś odwala coś nielegalnego, to się z tym kryje (przeważnie, wiadomo są bananki z kamerkami itede, ale to już jakieś pozostałości), zaś w ukrokacapii ten mental jest wciąż silny.
Tak samo z tym