Rząd szykuje nowy zakaz. Do internetu wejdziesz z EUDI Wallet
Rząd realizuje swój plan ochrony dzieci przed pornografią. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy, która zmusi serwisy dla dorosłych do sprawdzania, ile lat ma użytkownik. Zmiany mają wejść w życie do końca 2026 roku, a na opornych czekają surowe kary i blokowanie stron.ochucki
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Komentarze (82)
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Oraz tak by na świecie nie było już nigdy wojen i by zapanował pokój.
Bo w centrum Piły agresywny pies, który już wcześniej pogryzł dziecko, właśnie zaatakował kolejną osobę i wszystko wskazuje na to, że wróci do właściciela i będzie gryzł nadal ( ͡º ͜ʖ͡º)
Fajnie było, ale ta epoka już się kończy.
Rządy pieką 2 pieczenie na jednym ogniu:
- utrata anonimowości - pomoże walczyć z krytykami np. rządu i uruchomi autocenzurę...
- stawiam, że myślą, że utrata łatwego wtapiania się w sieć/p---o itp. spowoduje, że będzie mniej piwniczaków i faceci wezmą się za
IRC, e-mail, usenet - to wciąż istnieje i nikt tego nie kontroluje na takim poziomie jak portale do przewijania obrazków.
"treści szkodliwe obyczajowo" jestem pewny na 100% że i tak trafiły później na bazar tylko nie ja zarobiłem
To nic innego jak bzdurny powód do budowania cenzury.