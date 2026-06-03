Czy te "surowe kary" będą tak "surowe", jak za poranienie dziecka przy pomocy psa?

Bo w centrum Piły agresywny pies, który już wcześniej pogryzł dziecko, właśnie zaatakował kolejną osobę i wszystko wskazuje na to, że wróci do właściciela i będzie gryzł nadal ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )