Ukrainiec wjeżdża autem nad morskie oko -> PRZESTĘPSTWO! ZAKAZ WJAZDU DO POLSKI NA 5 LAT!!!!

Inżynier uszkadza komuś kręgosłup -> to trzeba na spokojnie. Może nie wiedział, że spowoduje krzywdę. Grzywna się należy bo po co przesadzać....