M----n zaatakował Polaka w barze i uszkodził kręgosłup
M----n, który w Lublinie zaatakował mężczyznę w barze, przez co ten trafił do szpitala, usłyszał bardzo łagodne zarzuty.PIAN--A_A--KTYWNA
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M----n, który w Lublinie zaatakował mężczyznę w barze, przez co ten trafił do szpitala, usłyszał bardzo łagodne zarzuty.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (79)
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Ponadto policja nie złożyła wniosku o deportację. Uznano, że kwalifikacja prawna czynu była stosunkowo niska. Nie stwierdzono też problemów z prawem w przeszłości.
widać, komu służy aparat państwowy. I na pewno nie jest to obywatel PL.
#nwo
@misk4cy: aparat państwowy służy silnym grupom interesu. Co najmniej unika narażania się, niekiedy po prostu wyświadcza przysługi. Grupy interesu się zmieniają i są zróżnicowane lokalnie. Ale model zawsze jest ten sam. Wszelkie ściemy o przyjaznym państwie jest maskaradą, żeby prawda nie wyszła na jak i jakoś to było bezpiecznie. Tak działają urzędnicy, tak zazwyczaj działają funkcjonariusze, z sędziami włącznie.
Niekiedy mają odwagę się postawić jakiejś
Inżynier uszkadza komuś kręgosłup -> to trzeba na spokojnie. Może nie wiedział, że spowoduje krzywdę. Grzywna się należy bo po co przesadzać....
@GULO666: Konfederacja lub Braun, każdy inny wybór to popieranie islamizacji (w różnym tempie).