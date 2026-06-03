Ksiądz kuszony przez dziecko
Wielki skandal w Beskidach! Były proboszcz Międzybrodzia Bialskiego znów molestował dziecko. Po raz drugi wpisano go do rejestru p-------wPIAN--A_A--KTYWNA
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Wielki skandal w Beskidach! Były proboszcz Międzybrodzia Bialskiego znów molestował dziecko. Po raz drugi wpisano go do rejestru p-------wPIAN--A_A--KTYWNA
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@JoBackManhorse: no to super rejest, taki działający z sensem :|
Wina dzieciaka ewidentna