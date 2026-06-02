Dzisiaj w centrum Piły w parku na wyspie wolno biegający amstaff zaatakował psa.Włacicielka została pogryziona podczas próby ratowania psa.Slużby pod numerem 112 nie wysłały nikogo w ciągu 45minut ponieważ lokalizacja "Park na wyspie" nie jest dokładna i nikt nie będzie chodził i szukał.Kabaretu ciąg dalszy po złapaniu psa i odwiezieniu go do schroniska okazuje się że pies już tam jest 3 raz i już ma na koncie pogryzienie dziecka.Pradopodbnie pies znowu wróci do właściciela w pile bardziej się martwią o gołębie czy jaskółki niż o patologię hołdującą agresywne psy.
Amstaff w centrum Piły atakuje psa a potem jego właścicielkę.
Dzisiaj w centrum Piły w parku na wyspie wolno biegający amstaff zaatakował psa.Włacicielka została pogryziona podczas próby ratowania psa.Slużby pod numerem 112 nie wysłały nikogo w ciągu 45minut ponieważ lokalizacja "Park na wyspie" nie jest dokładna i nikt nie będzie chodził i szukał.KabareNiedzwiedziowy
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Komentarze (17)
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Zakazać hodowli i posiadania groźnych ras. Jedynie po spełnieniu karkołomnych wymagań.
Lubię pieski, ale bez przesady.
@wyjatkowy_wyjatek: Żadnych wyjątków. Psy stworzone do walki nie mają żadnego uzasadnienia w dzisiejszym świecie. Chyba, żeby zalegalizować walki psów ;)
Dzieci oszpecone do końca życia to nie problem. Terroryzowani mieszkańcy niech lepiej przywykną.
ŻADNA partia nie widzi tu problemu. Polityczna wola, żeby cokolwiek zmienić, po prostu nie istnieje.
Jedyna nadzieja w tym, że taka bestia za----ie dziecko komuś z KO. Do tego czasu będziemy żyć w strachu.
Na nasze apele odpowiedziały tylko dwie (Konfederacja i PiS), natomiast jeden poseł z PiSu przeanalizował nasz projekt zmian w ustawie, przekazał go dalej i prawnicy partyjni również go analizowali pod kątem legislacji - jest dobrze. Czekamy teraz na analizę i zgodę od presesa partii.
W kwietniu poseł z KO złożył interpelację (dostępna na stronie sejmu) gdzie dość konkretnie i mocno domaga się zmian. To tylko
@AppleDash: do całkowitej eksterminacji
W Pile każdy wie gdy mówi sie o placu zabaw na wyspie ale w Poznaniu nie mają pojęcia gdzie to jest ¯\(ツ)/¯