ZUS ujawnił szokujące dane. Liczba emerytur dla cudzoziemców wzrosła o 39 proc.
Polska już od dawna nie jest już krajem jednolitym etnicznie czy to się komuś podoba, czy nie. Widać to nie tylko na ulicach i na rynku pracy, ale także w takich instytucjach, jak ZUS. Podał on właśnie szokujące dane, dotyczące liczby cudzoziemców, pobierających emeryturę.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (30)
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@Makavlani: Na koniec I kwartału 2026 roku populacja wyniosła 37,28 mln osób. W ujęciu rok do roku oznacza to spadek o około 155 tys. mieszkańców, co przekłada się na tempo ubytku rzędu \(-0,14\%\).
@Flavius_Claudius_Iulianus: A rudy na to, potrzymaj mi p--o.
https://wykop.pl/link/7695441/doplacimy-do-emerytur-dla-hindusow-ta-umowa-juz-czeka
Dopłacimy do emerytur dla Hindusów? Ta umowa już czeka
@lshxhx-uegdbhxh: Odwiedzić warto. Jednak ceny są podobne do polskich, a zarobki dużo niższe.
caly artykul tylko wzrost o tyle % o tyle, 4x a ai slowa ile faktycznie sztuk osobopostaci pobiera, jakie to sa kwoty, srednia, mediana, ile najwyzsza itd...
27,4 tys. - tyle świadczeń emerytalno-rentowych wypłacono obcokrajowcom w 2025 roku. O odniesieniu do 2024 r. wzrost o 36%.
24,2 tys. - to z powyższej sumy same emerytury. W porównaniu z 2024 r. wzrost o 39%.
Prawie 1,3 mln - tylu obcokrajowców w 2025 r. podlega ubezpieczeniu ZUS. Dla analfabetów - tylu pracowników