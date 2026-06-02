Absolutna wina rzadu tego i poprzedniego. Obywatele nic nie zawinili( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Dzisiejsi 40+ latkowie wg statystyk tylko 30% ma potomstwo, a wskazniki urodzen leza. Gdyby 40+ mieli dzieci jak wczesniejsze pokolenia to "dzis, jutro" weszly by miliony Polakow na rynek ale stalo sie innaczej. Kogo to wina? NAS Wszystkich od glupich rzadzacych, po zwyklych ludzi, nasze malkontestwo, roszczeniowosc Polek. Nawet wykopki znajda 1000 powodow dlaczego zalozenie Pokaż całość