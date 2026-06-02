Kolumbijczycy na Pomorzu mieli płacić 1200 zł za legitymacje studenckie
Legalizacja pobytu Kolumbijczyków miała opierać się na dokumentach, które według śledczych nie miały nic wspólnego z prawdą. W tle są agencja zatrudnienia, fałszywe legitymacje studenckie i praca fizyczna w pomorskich magazynach.WroTaMar
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Komentarze (11)
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@KurnikoweKuriozum: no to nie wejdą
pierd*lić rynek
czemu potrzeba rynku ma być najwyższym dobrem?
Jak tam poloki? Bierzecie nadgodziny żeby utrzymywać ten karton?