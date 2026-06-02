pis po po pis pis po, głosujcie tak dalej, na 100% coś się zmieni. Zadłużenie to wywaliło w kosmos, po dojściu do władzy pis'u, który w covidzie odwalił niezłe tango i poukrywał masę długów i jechał z rozdawnictwem na maksa. PO, po dojściu do władzy, zmieniło tyle, że podtrzymuje całe to rozdawnictwo i rozdmuchaną biurokrację. Taaa, teraz głosujcie na pis, na 100% się wszystko zmieni :)



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