Tylko Rumunia ma gorzej. Eksperci: Polska traci kontrolę nad zadłużeniem
W ciągu trzech lat stan finansów publicznych uległ pogorszeniu, relacja deficytu została zwiększona o 3,9 pkt. proc. PKB. Miniony rok okazał się także czwartym z rzędu, w którym wzrastał deficyt względem PKB - wynika z raportu Instytutu Finansów Publicznych.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (46)
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Trzeba w końcu ten Pis odsunąć od władzy..
Tych starych dziadów już dawno powinniśmy wywalić
@dafto: on też
"Pieniędzy nie ma i nie będzie"