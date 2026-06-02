Odnoszę wrażenie że jest już zwyczajnie na to za późno. Latami walczyłem, żeby wspierać lokalne, polskie lub chociaż europejskie firmy ale szlag mnie trafiał, kiedy firma chwaliła się jaka to jest polska/europejska a po kupnie produktu wszystko w środku było "Made in china".



Z samochodami podobnie, pierwszy raz w życiu kupiłem auto koreańskie zamiast kolejnego VAG, bo odpowiednik europejski kosztował blisko 30 000zł więcej, żeby dorównać wyposażeniem.



Od niedawna również przestałem zaglądać Pokaż całość