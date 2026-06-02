Chrońmy Europę. 13 firm technologicznych poparło radykalny plan UE
Trzynastu europejskich dostawców usług cyfrowych oficjalnie poparło działania Komisji Europejskiej mające ograniczyć zależność od USA. Wśród nich są OVHcloud, Nextcloud, Proton, Ecosia, QuantWare i Mastodon. "Budujmy Europę, kupujmy Europę, chrońmy Europę".jestemjakijestem1212
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Komentarze (48)
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@m_ney:
Co będzie następne?
Polscy górnicy popierający zakaz importu węgla by żyło im się odrobinę lepiej?
USA, Chiny, Rosja wspierały swoje firmy IT bo wiedziały jaka to jest potęga
EU skupiała sie na prawach gejów do fistingu w miejscach publicznych
@fervi: p--------o
szukają alternatyw z powodów politycznych, na łapu capu i w popłochu. Na razie dla większości nie ma alternatyw
a przez ostatnie 2 dekady facebook, microsoft, google wysyał pieniądze z Europy, i dziełił sie danymi europejczyków z amerykańskimi szpiegowniami
@niecodziennyszczon obrazek o tobie
Jesli to pierwsze, to po prostu Francja z Niemcami sie poklocila w wplywy;)
@Sztajmes_Nikczemny_Szlifierz: Zobacz Qwant lub Ecosię
Wlasny hosting plikow, zamiast dropboxa czy google drive - seafile
Wlasny backup zdjec i galeria, zamiast google photos - immich
Emaile - milion roznych opcji, akurat uzywam zimbry
Jakiekolwiek urzadzenia "smart" i ich zarzadzanie kupuje tylkoi takie ktore beda dzialac lokalnie z home assistantem
o firmy europejskie trzeba dbac, a o ludnosc europejska? Moze cos zrobic ze sprowadzaniem nielegalnych inzynierow z afryki, arabii i ameryki poludniowej?
Z samochodami podobnie, pierwszy raz w życiu kupiłem auto koreańskie zamiast kolejnego VAG, bo odpowiednik europejski kosztował blisko 30 000zł więcej, żeby dorównać wyposażeniem.
Od niedawna również przestałem zaglądać