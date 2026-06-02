Mam nadzieję, że mu się uda. Wielka Brytania staje się państwem dwóch rodzajów ludzi: białych chrześcijan i całej reszty, która pluje na białych chrześcijan. To, co on przeczytał, jest masakryczne.

Po czym jakaś lewaczka się zesrała, że on używa takiego oskarżającego tonu i złych słow i na pewno tym dziewczynom musi być trudno jak słyszą takie słowa (po czym się rozpłakała(!))



Oni mają już tak wyprane mózgi, że to po nich spływa Pokaż całość