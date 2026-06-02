Rupert Lowe MP Chcę, żeby świat usłyszał to, co my usłyszeliśmy.
To jest jeden z najbardziej trudnych do obejrzenia 6-minutowych filmów, ale każdy powinien go zobaczyćdamson19
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To jest jeden z najbardziej trudnych do obejrzenia 6-minutowych filmów, ale każdy powinien go zobaczyćdamson19
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Komentarze (12)
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Po czym jakaś lewaczka się zesrała, że on używa takiego oskarżającego tonu i złych słow i na pewno tym dziewczynom musi być trudno jak słyszą takie słowa (po czym się rozpłakała(!))
Oni mają już tak wyprane mózgi, że to po nich spływa
powtarzałem to od lat ; jesteśmy na wojnie, i tak to powinniśmy traktować ;
dialogi dawno nie miały sensu, kiedy ludzie zaczęli być otwarcie atakowani ; nożem, gazem, wyrzuceniem z pracy za brak szprycy demoralizacją, mieszaniem społeczeństw wrzucając tu najgorszy odpad, gdzie ostrzega się ludzi aby uciekali z tych krajów
nie ma znaczenia co ty powiesz, co oni powiedzą,
Razem ze zwy-------cami, którzy gwałcili te dzieci, odpowiadać powinni zwy-------cy, którzy ich tu sprowadzali i zwy-------cy, którzy próbowali kryć tych pozostałych w jakikolwiek sposób.
Przez właśnie takich zwy-------ców w gangach, policji, sądownictwie, samorządach, oświacie, mediach i przestrzeni publicznej, krzywdzone dzieci bały się to komukolwiek zgłosić.
Na sz------cę. Wszystkich.
To jest chyba pierwszorzędna cecha faszystów rządzących obecnie w EU. Niemożliwość rozwiązania jakiegokolwiek, nawet najmniejszego, realnego problemu. Bo to już naprawdę trzeba mieć talent, żeby będąc obcym, nie umiejąc czytać, pisać i nie znając języka zrobić z połowy dzieci w średnim wielkości mieście prostytutki dla twoich kumpli o IQ orangutana. Mówię