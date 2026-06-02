Czerpali korzyści z legalizowania Kolumbijczykom pracy
śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się zatrudnienieniem cudzoziemców z Ameryki Południowej. Prawie 100 fałszywych dokumentów np. legitymacje studenckie. Zatrzymano Polaka, Polkę, Gruzinkę i Białorusinkę. Co najmniej 89 Kolumbijczyków będzie deportowanych.Frijheid2
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Chodzi ci o zaostrzenie prawa azylowego? Dopiero w 2025 roku to wprowadziła koalicja.