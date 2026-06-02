Budowali zgodnie z pozwoleniem. Teraz słyszą, że dom nie może powstać
Kupili od gminy działkę pod dom, dostali pozwolenie na budowę i wydali ponad 400 tys. zł. Gdy mieli już kłaść dach, okazało się, że prac dokończyć nie można, bo zbyt blisko budynku przebiega linia energetyczna.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (65)
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Projektant musiał ten dom zaprojektować i uzgodnić zgodnie z obecnymi przepisami.
Koleś dał d--y zatem można pozwać solidarnie o zwrot kosztów projektanta i gminę (która wprowadziła w błąd). To nie ludzie mają się znać na przepisach budowlanych, a projektant. Skoro on ten taki projekt stworzył to znaczy, że popełnił błąd.
Ciekawe czy projektant ma ubezpieczenie??? ¯\(ツ)/¯
@konkarne: musi mieć zgodnie z prawem więc należy ściągnać z OC a nie płakać
Szwagier, masz, potrzymaj mi p--o...
Bardzo kosztowna nauczka na przyszłość, że w urzędzie nigdy się nie pyta, a wszystko załatwia na piśmie.
Nie ma wyjścia, muszą teraz wyłożyć 100tys na przebudowę tej linii, albo zostaną z pięknym pustostanem.
@elo345:
Oczywiście! Ale to jedynie tzw. warunek konieczny, lecz nie "wystarczający". Bo nawet pisemność nie gwarantuje spokoju.
Po pierwsze zanim dojdzie do rozprawy, to minie dekada. Może się przedawni.
Po drugie ta zasada nie działa wszędzie. Np. w US pisemność nic nie znaczy. Jedno z wielu: wnosisz o interpretację, dostajesz, działasz wg tejże, przychodzi kontrola i nakłada karę. "Bo
@werfogd:
dekada?
na miejscu @whitewolfik brałbym w ciemno xD
z tego co kojarzę to #sluzebnoscwolfika trwała ponad 10 lat i ostatni wpis w 2024 nadal nie wyjaśnił czy sprawa sie zakończyła xD a pamiętam pierwsze wpisy jak ktoś tam po polu ziemniaków jeździł i wolfik pole przeorał żeby nie jeździli xD w międzyczasie wolfik chyba
- g@wno sędziowie skazali niewinnych? To dzbany prawnicze w necie piszą, że winny prokurator, policjanci, oskarżony, jego obrońcy, morwa, plaga stonki i wiatry monsumowe. Ale wyniosłe dzbany sędziowskie - nie.
- władza coś odwali - winni poprzednicy, obserwatorzy, społeczeństwo,
- sejm zmienia przepisy jak oszalały - winni obywatele, bo mają znać stan prawny,
Ten bajzel jest na rękę urzędnikom, prawnikom, politykom. To nie chodzi o
Podejrzewam, że działkę kupili po taniości, budowali też po taniości, może nawet ze szwagrem chłop budował, i liczyli że "jakoś to będzie", może nikt nie zauważy, albo nikt afery robić nie będzie, skończą dom, zamieszkają, a później jakoś się to załatwi.
Gdyby zatrudnili firmę budowlaną, która choć trochę zna się na robocie, to kierownik już zanim zaczną kopać fundamenty by im powiedział, że to nie przejdzie.
PS. oczywiście najpierw skomentowałem, a później zobaczyłem zdjęcia. Trzeba być niezłym kretynem, żeby postawić dom w takim miejscu - dotyczy to projektanta, kierownika budowy, właściciela, a nawet zwykłych murarzy - bo nawet oni powinni mieć jakieś pojęcie o elektryce.
Właściciel nie musi się znać jak sam nie buduje. Znowu victim blaming.
Dziki kraj - każdy zgodę wydał nikt problemu nie widział, podpis zrobił hajs wziął, a potem szukaj wiatru w polu.