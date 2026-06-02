Podejrzewam, że działkę kupili po taniości, budowali też po taniości, może nawet ze szwagrem chłop budował, i liczyli że "jakoś to będzie", może nikt nie zauważy, albo nikt afery robić nie będzie, skończą dom, zamieszkają, a później jakoś się to załatwi.Gdyby zatrudnili firmę budowlaną, która choć trochę zna się na robocie, to kierownik już zanim zaczną kopać fundamenty by im powiedział, że to nie przejdzie.