zawsze mam z przetargami taki problem, że niby spawiedliwie i jawnie można składać oferty, ale jednocześnie mozna go rozpisać pod konkretnego zwyciężcę. I nie powiem, robi się coś przeciwko ustawkom ale za mało, ustawiono cenę jako główne kryterium co pogorszyło jakość, bo renoma i historia realizacji też wydaje mi się istotna. Co z tego że zgłosisz najtańszą ofertę, jak masz wujowe narzędzia i nigdy wcześniej tego nie robiłeś.