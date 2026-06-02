UE chce wyrzucić Amazona, Microsoft i Google z przetargów publicznych
Unia chce wprowadzić nowe zasady dotyczące usług chmurowych wykorzystywanych przez administrację publiczną i strategiczne sektory gospodarki. Propozycje mogą znacząco utrudnić działalność największym amerykańskim dostawcom usług chmurowych, takim jak Amazon, Microsoft i Google.jestemjakijestem1212
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Komentarze (34)
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@galonim: Generalnie, to co w tym złego? Jeżeli zainwestuje pieniądze w tę gałąź technologii i będzie w tym dobry, to gdzie problem?
Amazon kilkadziesiąt lat temu był tylko księgarnią internetową, Google miało tylko wyszukiwarkę, a Microsoft DOSa/ Windowsa i początki pakietu Office.
@Chris_Karczynski: W obecnych czasach, bez wsparcia i ochrony rządów/ Unii itp., żaden prywatny projekt nie ma szans w starciu z gigantem, więc bez tego nikt nie wyjdzie poza lokalną działalność.
Publiczne pieniądze można również wydawać mądrze.
@Lufio: Pomarańczowy wiecznie żyć nie będzie, podobnie jak być prezydentem.
W samych Stanach jest wiele mądrych osób, które zdają sobie sprawę, że te molochy mają zbyt dużą siłę i zbyt dużo pieniędzy i są również wewnętrznym zagrożeniem.
Ani jakoś nie przekonuje mnie dawanie zarobić amerykańskim(tak naprawdę to pewnie bardziej antylsko-barbadoskim) megakorporacjom ani dawanie jakichkolwiek danych białych ludzi komunistycznym Chinom