Jest różnica w myśleniu nawet w moim pokoleniu prawie 40sto latkow. Dominuje postaw się zastaw się i z---------j bo tak wypada i musisz mieć więcej niż inny. A ja mam na to w------e, robię swoje, robię to co lubię bo wiem doskonale co znaczy z---------ć w g---o robocie gdzie mózg krwawi bo pracuje praktycznie od 17 roku życia kiedy to pierwszy raz wyjechałem na zbiory za granicę. Nie mam kredytów, nowiutkiego auta, Pokaż całość