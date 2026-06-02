Kultura zapierdzielu staje się dla czterdziestolatków nieznośna
Nie bez powodu mówimy, że około czterdziestych urodzin przychodzi przełom, bo właśnie wtedy zaczynamy bliżej przyglądać się swojemu życiu. Nieco zwalniamy i często zauważamy, jak szybko biegliśmy do tej poryi że jesteśmy już mocno wykończeni. Coraz mniej akceptujemy ustawiczny zapierdziel.XeNinja
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Komentarze (77)
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@hunteriarz: Każdy to wie i każdy się dawno zorientował. Ale system jest tak skonstruowany, że żeby przeżyć i opłacić wszystko trzeba zapieprzać. Jedynie co można to pogonić złodziei w rządzie żeby tyle nie zabierali pieniędzy, ale widzę, że to ludziom odpowiada.
@puretech: to jest dość normalne. Ale ci od zastawiania się raczej nie kupią najniższego modelu tylko najwyższy (czyli za 10k) i wymienią go po roku, bo nie wypada mieć starego. ¯\(ツ)/¯