Urzędnik to najlepsza fucha w tym kraju.

Pare babek wpadło, bo za bardzo sobie pozwoliły prześwietlając kandydata na prezydenta.

Ale ile wałeczków odchodzi bez krzyku w takich powiatach to głowa mała.

Typu wykupowanie za bezcen ugorów pośrodku niczego przez urzędników, a po paru latach powiat odkupuje po cenach x10, bo droge budują itd xD

W Warszawie jedna z lepszych fuszek to jest biuro projektowania kolejnych linii metra xD