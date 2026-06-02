Urzędnicy skarbówki staną przed sądem. Nielegalnie korzystali z danych
"Najwięcej za uszami ma mieć 52-letnia Beata I.P.. Kobieta, będąc pracowniczką I US w Rzeszowie, miała sprawdzać w bazach danych informacje, objęte tajemnicą skarbową. Były to m.in. informacje o indywidualnych danych zawartych w deklaracjach. Następnie miała udostępniać je osobom nieuprawnionym"cepheus
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Komentarze (11)
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@Zwyczajny_user: w takiej Francji po wycieku danych właścicieli krypto kilka osób potraciło kończyny
Pare babek wpadło, bo za bardzo sobie pozwoliły prześwietlając kandydata na prezydenta.
Ale ile wałeczków odchodzi bez krzyku w takich powiatach to głowa mała.
Typu wykupowanie za bezcen ugorów pośrodku niczego przez urzędników, a po paru latach powiat odkupuje po cenach x10, bo droge budują itd xD
W Warszawie jedna z lepszych fuszek to jest biuro projektowania kolejnych linii metra xD
Kilka miechów temu była podobna akcja, a sprawa się rypła bo d--a wbiła Nawrockiemu i komuś się lampka na pulpicie zaswieciła.
@Sikor12: Przecież taka jest i urzędnik odpowiada do 12-krotności pensji gdy zwykły kowalski do 3. W latach 2016-2019 zasądzono od funkcjonariuszy publicznych 213 mln złotych. Fakt, że wiele z tych spraw ciągnie się latami, ale to kwestia dużego grona spraw tego typu.
Wy wykopki po prostu chcecie by urzędnik który zarabia niewiele więcej powyżej minimalnej, mniej od kasjera z lidla odpowiadał materialnie za każdą niekompetencję. Ale tak
Ale są też plusy, czujesz się jak petent premium, masz numery do urzędników wyższego szczebla z którymi można wszystko załatwić jak z ludźmi.