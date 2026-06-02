Afera w Pszczynie! Koniec darmowych lodów za świadectwo, interweniował rzecznik
Koniec znanej i lubianej akcji lody za pasek w Pszczynie. Po 25 latach kultywowania lokalnego zwyczaju, Lodziarnia Pod Dębem została zmuszona do zaprzestania rozdawania darmowych lodów uczniom z wyróżnieniem. Decyzja ta zapadła po otrzymaniu oficjalnego, imiennego pisma od Rzecznika Praw DzieckaTrzebieslawice
Dalej wychowujmy płatki śniegu, a za 20 lat to wystarczy jedna porodówka w kraju.
To nie jest definicja faszyzmu.
Tak czy inaczej typiara do pozbawienia stanowiska. Za nadużycie stanowiska powinno się zamykać w pierdlu.
Zlikwidujmy jeszcze oceny 5 i 6 bo innym dzieciom będzie przykro. Nie ma to jak równanie społeczeństwa w dół...
Jak to jest, że za 80% tego typu idiotyzmów stoją kobiety, politycy??? ¯\(ツ)/¯
@panzmarszrutkiwbiszkeku:
Przeszło 30 lat temu
Idealnie pasuje do KAŻDEGO przywileju: ludzie nie objęci dopłatą/przywilejem/czymkolwiek mogą teraz
Z resztą my tu mówimy o lodzie za 2.50. A to rządowe bydło "uprzyjemnia" każdemu życie codziennie. Do wszystkiego trzeba się przypi*ć. Dobrze, że akcja nie miała znamion loterii bo o 5 rano jakiś CBŚ wpadłby właścicielowi na chatę.
Lody "za pasek" naruszają prawa dziecka, ale samo to że jednym ten pasek jest nadawany, a innym nie, bądź że wg. rozmaitych kryteriów jedni uczniowie otrzymują dyplomy czy nagrody rzeczowe za rozmaite wyróżnienia, a inni nie (nawet jeśli te kryteria są całkowicie obiektywne) - to już niczego nie narusza?
Tam już "niezdrowej rywalizacji" nie ma?
A darmowe lody to już metafizyka...
@hellfirehe: ale już srebrny krzyż zasługi nie narusza praw innych dzieci.
