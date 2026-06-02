Przerażające odkrycie w krakowskim bloku. Kobieta przez 30 lat była więziona w p
Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50Menelowe_plus
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Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 50Menelowe_plus
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Podsumowanie polskiej pato policji.
Na takich komisarzy jak pan Szpiech nie zasługujemy.
schwytał liska i zapytał:
- Czy to ty wyjadasz stopniowo mój drób?
Na co sprytny lisek odpowiedział:
- Nie!
A tak naprawdę to był on.
No i niby wuefista, ale kondycja zerowa xD
@OkruszekBojowy: i nie wychodzą na pole ¯\(ツ)/¯
polska policja: