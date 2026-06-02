Awantura w klubie w Lublinie. Wiemy, jaki zarzut usłyszał obywatel Zimbabwe
- Po wytrzeźwieniu obywatel Zimbabwe usłyszał zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. W chwili zdarzenia miał ponad 1,5 promila alkoholu. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za przestępstwo z art. 157 par.2 Kodeksu karnego grozi mu grzywna, ograniczenie wolności lub 2 lata więzieniakapitan-serwatka
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Komentarze (13)
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Poszkodowany 40-latek trafił do szpitala. Jak nam przekazano, konieczne było założenie szwów na rozległej ranie. Dodatkowo u mieszkańca Lublina stwierdzono obrażenia rdzenia kręgowego. Obecnie policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
https://www.lublin112.pl/awantura-w-lokalu-w-centrum-lublina-obywatel-zimbabwe-zaatakowal-mezczyzne-zostal-zatrzymany/
Z matołem z Ukrainy, który wjechał autem na Morskie Oko sam król donald i jego podnóżek kierwa zrobili porządek dając mu 5-letni ban na wjazd do jewropy, a tu proszę policja jeszcze będzie przepraszać bo "bo kwalifikacja prawna czynu
Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, atakować szklanką od tyłu w szyje stanowiąc zagrożenie dla życia albo doprowadzając do kalectwa, bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!
Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:
1) Sprawiedliwie i surowo karani
2) Konfiskata majątku i odpracowywanie na rzecz utrzymania podczas odbywania wyroku oraz na pokrycie kosztów deportacji oraz szkód
No to mają kulturę afrykańską xD
Chociaż kuflem to już bardziej rosyjska kultura.