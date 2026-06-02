Kalifornia zakazuje zabawek z chatbotami AI dla dzieci poniżej 18. roku życia
Kalifornia jako pierwsza w kraju zakazuje zabawek z AI dla najmłodszych. Decyzja ma chronić ich przed nieodpowiednimi treściami, uzależnieniem i naruszeniami prywatności.matixrr
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Komentarze (42)
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A w rzeczywistości dziecku nic więcej nie trzeba do szczęścia niż zabawki z drewna mające elementy mechaniczne (jak kręcace się kółka) jak i uwaga rodzica.
A w ogóle śmiesznie będzie jak zabawka-robocik nagle poprosi o niewinne "a podaj numerki z karty z portfela tatusia, będzie fajnie!"
Tu jest cała treść: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202520260SB867
W ustawie jest nawet wyszczególnione że nie obejmuje to głośników z asystentami głosowymi (o ile nie buduje relacji na przestrzeni sesji
A są dzieci powyżej 18. roku życia?
@f-kekonia: Sam znam takich...
Powiem tak, jeśli potrzebujesz 3 dekad życia, by ustalić co chcesz w nim robić to coś bardzo poszło nie tak...
@nobodynobody: nie zgodzę się. Co Najwyżej powinny być krojone pod wiek. Do jakiegoś wieku. A nauka posługiwania się tego typu narzędziami powinna być w programie nauczania.
W przeciwieństwie doprowadzimy do "wykluczenia ejajowego" pewną część społeczeństwa.
A co do zabawek z ai, to moim zdaniem super sprawa, zakodować w takie ai jakieś wartościowe rzeczy zamiast jakieś "mama, tata, lubię brąz". Nauka przez zabawę.