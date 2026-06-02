Wymyślają to różne zabawki z AI i inne cuda podłączone do neta które można shakować a potem taki "AI" pluszak zacznie przeklinać, dawać przemówienie hitlera lub też spamić słowo na N.



A w rzeczywistości dziecku nic więcej nie trzeba do szczęścia niż zabawki z drewna mające elementy mechaniczne (jak kręcace się kółka) jak i uwaga rodzica.