Choroba jeleni zombie opanowała całe USA i część Kanady.
Nie ma na nią lekarstwa ani szczepionki. Rozwija się przez 2 lata zanim zacznie zabijać zwierzę. Pierwszy przypadek wykryto w latach 60. Za chorobę odpowiada nieprawidłowo złożone białko. Priony pozostają w glebie przez 16 lat . Jeśli choroba przenosi się na ludzi to pierwsze przypadki mogą zostaćNeocaridina
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Jak z tym lekiem na HIV który zaczął się krystalizować i nawet dokładne czyszczenie linii produkcyjnej nie pomaga.
Ale jak się trafi zmutowane białko które akurat tak nieszczęśliwie zmutowało że cię ukatrupi przez konwersję w zombie to się okazuje że dodatkowo jest niezniszczalnym s-------m i wbija się nawet w rośliny i w łopatę. I jest kompletnie niereaktywne, no chyba że to czyjś mózg.
Niezły hardkor.
Film filmem a w rzeczywistości to wygląda tak samo ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Skoro mogą zostać to niech zostaną, nie zabijajmy ich ( ͡° ͜ʖ ͡°)