W ogóle przyjmując, że sarny jako całkiem spore zwierzęta mają jakąś tam świadomość, są ssakami (czyli podobne do nas) i rodzą im się jakieś myśli, to myślicie że tworzą sobie jakiś kult i wkręcanie opętania na zasadzie - ta sarna kiedyś źle postąpiła i teraz opętał ją szatan. Albo ta sarenka skakała z lewej na prawą a nie z prawej na lewą jak inne więc teraz przez to umiera... Może są nawet Pokaż całość