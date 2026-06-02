Kibole wparowali na mecz dzieci. 10-latek ma złamaną rękę
Skandaliczne sceny na sobotnim meczu juniorów rocznika 2011 B--ń Radom - Radomiak. Na stadion wtargnęli pseudokibice i doszło do bójki. Najbardziej ucierpiał 10-letni chłopiec kibicujący Radomiakowi. Ma złamaną rękę. Policja zabezpiecza nagrania i szuka sprawców.motvik
- Nie zawsze wychodziłem z nich (walk – red.) zwycięsko, (...) ale lubiłem aktywność sportową. Lubię dalej, cały czas trenuję - dodał Karol Nawrocki
btw. Mafia 90' to tez byly takie RobinHoody zabieraly szlachetnie bogatym dla biednych, czyli dla samych siebie. Chlipp wzruszajace..
@lobo: Przecież ustawki to castingi do grup przestępczych.
Komentarz usunięty przez autora
@jegertilbake: ... i obrabiać sklepy
I tak tylko w 30 dali radę 10-latkowi. Odważni ci kibole.
Da im orła białego?